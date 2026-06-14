Amorim allenatore del Milan? Il portoghese, che sognava il Diavolo, lo profetizzò 9 anni fa
In queste prime tre settimane di fine stagione, che sono sembrate durare un'eternità per il Milan, sicuramente abbiamo imparato a non dare per certo nulla. La situazione oggettivamente caotica del club rossonero ha tenuto e tiene ancora banco senza che il club prenda una direzione precisa. Le indiscrezioni delle ultime ore, però, riferiscono che il Milan è molto vicino a ingaggiare Ruben Amorim come nuovo allenatore, dopo averne cercati e interrogati diversi per stile e caratteristiche. Un matrimonio che, se dovesse essere contratto, è stato profetizzato dallo stesso tecnico portoghese quasi 9 anni fa.
LA PROFEZIA DI AMORIM NEL 2017, SOGNO DI ALLENARE IL MILAN
Nel 2017, Ruben Amorim terminava la propria carrirera da gicatore e intraprese subito il percorso da allenatore. Per questa ragione nel novembre dello stesso anno fu intervistato dalla testata portoghese Tribuna Expresso e proprio nel finale si produsse in quella che oggi sembra una clamorosa profezia sul suo futuro: diventare allenatore del Milan. Così parlò Amorim quasi 9 anni fa: "Da bambino mi piaceva guardare il Benfica e il Milan. Ricordo di guardare le cassette del Milan con Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic... I miei sogni da bambino erano giocare nel Benfica e nel Milan. Uno l'ho realizzato. Ora devo diventare allenatore nell'altro [ride]".
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