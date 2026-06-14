Amorim allenatore del Milan? Il portoghese, che sognava il Diavolo, lo profetizzò 9 anni fa

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Ruben Amorim, 9 anni fa poco dopo essersi ritirato dal calcio, profetizzò di diventare allenatore del Milan, eventualità sempre più concreta oggi

In queste prime tre settimane di fine stagione, che sono sembrate durare un'eternità per il Milan, sicuramente abbiamo imparato a non dare per certo nulla. La situazione oggettivamente caotica del club rossonero ha tenuto e tiene ancora banco senza che il club prenda una direzione precisa. Le indiscrezioni delle ultime ore, però, riferiscono che il Milan è molto vicino a ingaggiare Ruben Amorim come nuovo allenatore, dopo averne cercati e interrogati diversi per stile e caratteristiche. Un matrimonio che, se dovesse essere contratto, è stato profetizzato dallo stesso tecnico portoghese quasi 9 anni fa.

LA PROFEZIA DI AMORIM NEL 2017, SOGNO DI ALLENARE IL MILAN

Nel 2017, Ruben Amorim terminava la propria carrirera da gicatore e intraprese subito il percorso da allenatore. Per questa ragione nel novembre dello stesso anno fu intervistato dalla testata portoghese Tribuna Expresso e proprio nel finale si produsse in quella che oggi sembra una clamorosa profezia sul suo futuro: diventare allenatore del Milan. Così parlò Amorim quasi 9 anni fa: "Da bambino mi piaceva guardare il Benfica e il Milan. Ricordo di guardare le cassette del Milan con Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic... I miei sogni da bambino erano giocare nel Benfica e nel Milan. Uno l'ho realizzato. Ora devo diventare allenatore nell'altro [ride]".