Kicker rivela: “Krosche via scenario peggiore, scuoterebbe le fondamenta del club”. E lui non risponde alle domande sul futuro

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Kicker rivela che all’interno del mondo Eintracht, tra tifosi e club, c’è preoccupazione e sorpresa per le voci che accostano insistentemente Markus Krosche al Milan.

Kicker, principale rivista sportiva tedesca, ha riportato l'interesse del Milan per il direttore tecnico dell'Eintracht Francoforte Markus Krosche. Secondo i colleghi tedeschi per ora il club possessore del cartellino "Mantiene un atteggiamento cauto nei confronti delle voci che si rincorrono". A dare un potenziale indizio sul suo futuro però è stato lo stesso Krosche che, contattato da Kicker, ha sviato le domande in merito al suo futuro e si è rifiutato di commentare questi rumors.

MARKUS KROSCHE, RICHIESTA DI DIMISSIONI E ARRIVO AL MILAN?

Inoltre, queste voci e l'interesse dei rossoneri hanno "Destato sorpresa all'interno del consiglio del club, così come tra il pubblico" e tanta preoccupazione perché in caso di richiesta di dimissioni la società non riuscirebbe a trattenere il proprio direttore e questo "Rappresenterebbe lo scenario peggiore e scuoterebbe il club dalle fondamenta". Il dirigente è plenipotenziario delle decisioni sportive del club, una figura altamente centrale dunque che in questi anni è riuscito a generare altissimi introiti con cessioni importanti ai grandi club europei, riuscendo così a dare una grandissima stabilità economica al club.

KROSCHE-MILAN, CONTRATTO CON L'EINTRACHT

C'è anche da dire che Markus Krosche ha ancora due anni di contratto con il club tedesco e dunque, in caso, dovrebbe rivolgersi al presidente del consiglio di sorveglianza, Mathias beck, cosa che per ora non ha fatto. Tuttavia è altrettanto improbabile che senza avere delle garanzie e il contratto pronto da firmare con i rossoneri, il direttore coinvolga il consiglio di sorveglianza per comunicare la propria scelta.