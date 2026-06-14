Quando Ozek, candidato ds per il Milan, disse: "Il calciomercato italiano è uno dei più stimolanti in cui lavorare"

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Devin Ozek è uno dei nomi candidati a diventare il prossimo direttore sportivo del Milan: in passato parlò in maniera positiva del calciomercato italiano

Con Ruben Amorim che sembra essere ora il candidato principale per diventare il nuovo tecnico del Milan, la proprietà rossonera nel giro di pochi giorni dovrà chiudere anche per le figure dirigenziali, tra cui direttore tecnico e sportivo. Tra i nomi sondati in questi giorni per quest'ultimo ruolo c'è anche il giovanissimo Devin Ozek, tedesco di origine turche. In un'intervista di circa un anno fa concessa in esclusiva a Cronache di Spogliatoio, Ozek parlò in maniera positiva del calciomercato italiano, esprimendo il desiderio di lavorarci un giorno. Potrebbe avversari questa sua volontà?

QUANDO OZEK PARLÒ COSÌ DEL CALCIOMERCATO ITALIANO

Le parole di Devin Ozek, candidato ds per il Milan, sul calciomercato italiano: "Il calciomercato italiano è uno dei più stimolanti in cui lavorare: qui il calciatore è ancora visto come una star. Per me che ho anche radici turche, l’Italia è interessante: è un mix tra la mentalità turca del sud, dove si ama sedersi, mangiare, parlare e conoscersi… Con quella tedesca, dove ci sono varie figure con cui interloquire tra presidenti, ad, direttori sportivi, agenti e così via. In Italia ci si incontra molte volte prima di chiudere una trattativa. La frase standard è: ‘Vieni a Milano e poi vediamo’. Rispetto agli altri Paesi, in Italia ci sono moltissime informazioni pubbliche sui calciatori: le persone ne sanno tantissimo e il giudizio sulla persona influisce su quello legato alle prestazioni in campo. Le squadre italiane hanno spesso problemi nel liberarsi degli “esuberi”. È un mercato caotico in cui vorrei misurarmi, mi piace. In Italia ci si incontra molte volte prima di chiudere una trattativa. La frase standard è: ‘Vieni a Milano e poi vediamo’. Fissi un appuntamento, poi arrivi lì e ci sono il triplo delle persone di quante ne aspettassi! E magari spuntano argomenti e nuove trattative. In Germania si preferiscono le call. Se invece prendi un volo per l’Italia senza impegni già fissati, può accadere che ti ritrovi con 10 appuntamenti in un giorno"