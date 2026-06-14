Fofana-Milan, un sentimento mai sbocciato: il francese ha però numeri positivi

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Un breve focus sui numeri ufficiali che Youssouf Fofana ha ottenuto con la maglia del Milan. Il centrocampista francese è prossimo alla cessione

E' sempre il solito disco rotto. Un Milan senza idee e con il tempo che scorre velocemente. Giugno sta passando ed incredibilmente i rossoneri si trovano non indietro sulla tabella di marcia, di più. Il club non ha ancora annunciato un direttore sporivo e un allenatore. Un fatto gravissimo visto e considerato che gli addii di Allegri, Moncada, Furlani e Tare sono stati annunciati il 25 maggio. Il tempo quindi passa, ma il Milan non sembra avere così fretta. E' surreale pensare come questa squadra potrà presentarsi nel prossimo ritiro estivo a Milanello, in programma il 12 luglio. Un discorso che vale soprattutto per i giocatori, sia in uscita che in arrivo.

Infatti, il futuro di Youssouf Fofana sembrerebbe sempre più lontano dall'Italia e dal Milan. Sì perchè quella tra il centrocampista francese e il Milan è una storia mai sbocciata del tutto, fatta da momenti positivi e situazioni del tutto negative. Arrivato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, il mediano rossonero ha diversi estimatori in Europa e anche in Arabia. A gennaio infatti era stato avvicinato anche in Turchia dal Fenerbahce, ma il francese aveva deciso di non muoversi a stagione ancora in corso. Ora la situazione è totalmente rivoluzionata: siamo in estate ed il calciatore è in uscita. Con la maglia del Milan Fofana ha totalizzato 88 presenze ufficiali condite da 3 reti e ben 13 assist.