Behrami racconta: “Quando Maldini era al Milan c’erano dinamiche che centravano poco con il calcio e che lui non accettava”
MilanNews.it
Behrami parla dei retroscena che succedono in tantissimi club e porta l’esempio di Paolo Maldini.
Valon Behrami, durante l'ultima puntata di Copa Mundial in onda su DAZN, ha parlato dei tanti retroscena che ci sono nelle diverse squadre di Serie A e che il pubblico magari non conosce. Queste le sue parole.
"Ho provato quasi di tutto negli ultimi tre anni, e in questa direzione ho capito tante cose anche da dentro un club, magari hai delle aspettative e poi nel club ci sono tante dinamiche ma uno che ama il calcio non riesce a capire. Questo succede in tanti club, un esempio è il Milan. C'era Maldini ma nel club c'erano dimnamiche e influenze che centravano poco col calcio e chi ama il calcio fa un po' fatica a rimanerci dentro".
Pubblicità
News
Le più lette
Primo Piano
Primo PianoRivoluzione in mediana: Fofana in uscita, dubbi su Modric e Rabiot ma ci sarebbe una grande conferma
Primo PianoGyokeres, Inacio, Nuno Mendes ma non solo: Amorim e l'enorme lavoro di valorizzazione allo Sporting
Primo PianoAmorim, il calcio dell'identità forte: perché il Milan lo guarda e perché dovrebbe pensarci bene
Luca SerafiniCardinale da solo nel convento. RedBird, cessione un pezzo alla volta (all'ombra di Elliott...)
Franco OrdineLeao: ma chi ti scrive i testi? Rangnick: no ai pieni poteri Scaroni risponda sullo stadio
ESCLUSIVA MN - Caressa: "Ibrahimovic cominci a lavorare per il Milan. Rangnick l'uomo giusto, ma ad una condizione"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com