Behrami racconta: “Quando Maldini era al Milan c’erano dinamiche che centravano poco con il calcio e che lui non accettava”

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Behrami parla dei retroscena che succedono in tantissimi club e porta l’esempio di Paolo Maldini.

Valon Behrami, durante l'ultima puntata di Copa Mundial in onda su DAZN, ha parlato dei tanti retroscena che ci sono nelle diverse squadre di Serie A e che il pubblico magari non conosce. Queste le sue parole.

"Ho provato quasi di tutto negli ultimi tre anni, e in questa direzione ho capito tante cose anche da dentro un club, magari hai delle aspettative e poi nel club ci sono tante dinamiche ma uno che ama il calcio non riesce a capire. Questo succede in tanti club, un esempio è il Milan. C'era Maldini ma nel club c'erano dimnamiche e influenze che centravano poco col calcio e chi ama il calcio fa un po' fatica a rimanerci dentro".