Romano e la verità dietro il rifiuto di Rangnick: "Il Milan nei confronti del tedesco è sparito a livello di tempistiche"

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Fabrizio Romano ha analizzato le dichiarazioni di stanotte di Rangnick svelando la verità dietro la fine delle trattative tra il tedesco e il Milan.

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan, soffermandosi in modo particolare sulla dichiarazioni di Ralf Rangnick (CLICCA QUI per leggerle) che hanno seguito il rinnovo di contratto con l'Austria:

"Rangnick-Milan non si fa. Il tedesco ha firmato con la Nazionale austriaca fino al 2028, quindi tutto confermato. I tempi di Rangnick e il Milan sono stati molto lunghi, e il tedesco non le ha mandate a dire quando gli è stato chiesto cosa è successo con il Milan. Lui ha detto che voleva risposte prima dell'inizio del Mondiale, risposte che non sono arrivate. Più che un Rangnick che ha detto di no al Milan, o un Milan che ha detto di no a Rangnick, il Milan nei confronti di Rangnick è sparito a livello di tempistiche. Cioè il Milan e Rangnick si sono parlati, ma quando Rangnick ha chiesto di negoziare, ha mandato un messaggio al Milan precisando che voleva aver deciso prima che cominciasse il Mondiale, e in quel momento il Milan non si è fatto più sentire. Questa la verità".