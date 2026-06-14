Giroud ricorda: "Quando il Milan ha giocato con Leao, me e Pulisic davanti ci siamo complimentati molto"

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Intervistato dai colleghi della BBC l'ex attaccante del Milan ha parlato di Milan, dispensando anche consigli per i suoi vecchi compagni di squadra.

Intervistato dai colleghi della BBC, l'ex attaccante del Milan Olivier Giroud, oggi al Lille, ha commentato l'appena conclusasi stagione soffermandosi in modo particolare su Christian Pulisic, suo compagno di squadra sia in rossonero che al Chelsea:

"Come persona, Christian è uno che all'inizio potresti dire che è un po' timido, ma quando lo conosci bene, si apre davvero. È un ragazzo molto premuroso, che si prende cura delle persone. Mi è piaciuto giocare con lui al Chelsea. Abbiamo avuto una grande comprensione reciproca e i nostri modi di giocare si sono complimentati davvero bene. Ho giocato come un centravanti e avevo bisogno di un po' di ritmo e movimento intorno a me. Christian mi ha ricordato Eden Hazard, per il modo in cui affrontava gli avversari e trovava facile dribblare gli avversari. Aveva così tanto talento, aveva solo bisogno di un bell'ambiente intorno a lui. E ha anche bisogno di essere amato e apprezzato, per essere sicuro di sé e giocare con libertà. Questa era la differenza tra lui ed Eden. Eden, giocava solo a calcio per divertimento e non si metteva troppo in discussione. Era così rilassato mentre, a volte, sentivo che Christian stava mettendo troppa pressione su se stesso. Aveva troppe cose in testa. È cresciuto in Italia perché è invecchiato e ha accumulato più esperienza. All'inizio è stato un bene per lui giocare in Premier League contro squadre difficili e difensori duri, e poi ha anche imparato dall'essere in Serie A dove come attaccante affronti alcune squadre che, tatticamente, sono solo focalizzate su di te. Quando il Milan ha giocato con Rafael Leao, Christian e me davanti, ci siamo complimentati molto, e questo è il tipo di coesione di cui avranno bisogno anche gli Stati Uniti. Christian ha bisogno dei suoi compagni di squadra perché non può fare tutto da solo - ma se ha i giocatori giusti, può portarli con sé perché ha l'esperienza e la qualità per portare la squadra".