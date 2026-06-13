Abbiati cuore rossonero: "Il mio amore per il Mian è enorme, lo reputo la mia seconda famiglia"

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L'ex portiere rossonero Christian Abbiati continua ad essere un grande tifoso del Milan che reputa la sua seconda famiglia

In merito al lavoro di Max Allegri sulla panchina del Milan e sul suo esonero, Christian Abbiati, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di SportMediaset: "Per me Allegri ha fatto un buon lavoro. Purtroppo alla fine non è riuscito a portare il Milan in Champions League, ma era la persona giusta, conosceva già l'ambiente e aveva anche già vinto con questi colori. Chi potrà sostituirlo? Non so chi sarà il prossimo allenatore del Milan, ma chiunque sarà gli faccio l'in bocca al lupo perchè da tifoso milanista vorrei rivedere presto il Diavolo ad alti livelli. Il mio amore per il Mian è enorme, lo reputo la mia seconda famiglia".

L'ex portiere ha poi detto la sua anche sul Mondiale che è appena iniziato, rivelando per chi farà il tifo visto che l'Italia non si è qualificata: "Le favorite sono sempre le stesse, cioè Francia, Spagna e Brasile. Io tifo per Carlo Ancelotti, quindi tiferò per il Brasile".