Giroud sulla stagione del Milan: "Ha iniziato bene, poi la squadra è crollata e non si è qualificata per la Champions"

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Intervistato dai colleghi della BBC l'ex attaccante del Milan ha parlato di Milan, dispensando anche consigli per i suoi vecchi compagni di squadra.

Intervistato dai colleghi della BBC, l'ex attaccante del Milan Olivier Giroud, oggi al Lille, ha commentato l'appena conclusasi stagione dispensando anche diversi consigli ad alcuni suoi vecchi compagni di squadra, su tutti Christian Pulisic: "Pulisic è sempre l'uomo di punta degli Stati Uniti. Anche ora, anche se ha avuto solo una stagione così così per il Milan. Ha iniziato bene, ma poi la squadra è crollata e non si è qualificata per la Champions League, ed è stato qualche mese senza segnare. Ma, qualunque cosa succeda, sembra esserci sempre questa aspettativa intorno a Christian perché sia decisivo per gli Stati Uniti, e critiche quando non lo è. La forza mentale che devi avere è enorme e penso che abbia attraversato alcuni momenti difficili, con infortuni o quando lui o la squadra non sono andati bene, ma tutti hanno contribuito a renderlo la persona che è e ora è pronto ad affrontare questa sfida".

Poi ha ricordato: "Come persona, Christian è uno che all'inizio potresti dire che è un po' timido, ma quando lo conosci bene, si apre davvero. È un ragazzo molto premuroso, che si prende cura delle persone. Mi è piaciuto giocare con lui al Chelsea. Abbiamo avuto una grande comprensione reciproca e i nostri modi di giocare si sono complimentati davvero bene. Ho giocato come un centravanti e avevo bisogno di un po' di ritmo e movimento intorno a me. Christian mi ha ricordato Eden Hazard, per il modo in cui affrontava gli avversari e trovava facile dribblare gli avversari. Aveva così tanto talento, aveva solo bisogno di un bell'ambiente intorno a lui. E ha anche bisogno di essere amato e apprezzato, per essere sicuro di sé e giocare con libertà. Questa era la differenza tra lui ed Eden. Eden, giocava solo a calcio per divertimento e non si metteva troppo in discussione. Era così rilassato mentre, a volte, sentivo che Christian stava mettendo troppa pressione su se stesso. Aveva troppe cose in testa.È cresciuto in Italia perché è invecchiato e ha accumulato più esperienza. All'inizio è stato un bene per lui giocare in Premier League contro squadre difficili e difensori duri, e poi ha anche imparato dall'essere in Serie A dove come attaccante affronti alcune squadre che, tatticamente, sono solo focalizzate su di te. Quando il Milan ha giocato con Rafael Leao, Christian e me davanti, ci siamo complimentati molto, e questo è il tipo di coesione di cui avranno bisogno anche gli Stati Uniti. Christian ha bisogno dei suoi compagni di squadra perché non può fare tutto da solo - ma se ha i giocatori giusti, può portarli con sé perché ha l'esperienza e la qualità per portare la squadra".