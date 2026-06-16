Capello non è convinto di Amorim: "E' un azzardo. Dovranno spiegargli che il Milan è un club con una storia da onorare e rispettare"

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L'ex allenatore rossonero Fabio Capello non è del tutto convinto dalla scelta del Milan di affidare la panchina a Ruben Amorim

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport l'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan: "Ho sentito tantissimi nomi, tutti diversi tra loro. Nazionalità, stile di gioco, idee. Credo sia il manifesto della confusione che aleggia in casa Milan. L’Amorim visto a Lisbona mi aveva convinto, certo si deve considerare anche il lavoro fatto a Manchester. Non so, mi sembra un po’ tutto lasciato al caso.

Dovranno spiegargli che il Milan è un club con una storia da onorare e rispettare. E che bisogna portare risultati all’altezza. Allo United non è riuscito a entrare nella testa dei giocatori, al Milan dovrà riuscirci. Poi, la differenza la faranno anche gli uomini che avrà a disposizione. Posso dire che è un salto nel vuoto per entrambi. I rossoneri prendono un allenatore che non conosce il campionato e lui... deve riscattarsi dopo un’esperienza fallimentare.

Se Amorim potrebbe pagare anche la poca conoscenza del nostro campionato? Sì... e credo anche che in Inghilterra sia stato quello uno dei fattori negativi. È molto diverso se una squadra la conosci o se l’hai vista solamente in video. Cambia tutto. È differente l’approccio che hai alle partite e pure al mercato, così come ilmodo di prepararle. Per questo penso che sia un po’ un azzardo, ma vedremo tra qualche mese...".