Capello: "Modric deve restare anche senza Champions. Il nuovo Milan deve ripartire anche da lui"

vedi letture

L'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha commentato il futuro incerto al Milan sia di Rafael Leao che di Luka Modric

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato anche del futuro di Rafael Leao e di Luka Modric: "Se Leao può restare con l'arrivo in panchina del connazionale Amorim? Non so, soprattutto dopo le dichiarazioni fatte negli ultimi giorni. Penso che indipendentemente da chi ci sia in panchina Rafa debba tornare quello di due anni fa. Deve lavorare sulla testa e sul suo atteggiamento. Se non cambierà, la storia sarà sempre la stessa. Al Milan ma anche da un’altra parte.

Modric? Luka deve restare, pure senza Champions. È un esempio, una guida per tutta la squadra. Anche per l’allenatore può essere fondamentale. Servirà a tirare fuori il meglio dai compagni. I leader sono così, maestri e riferimenti, è serissimo, intelligente e completo. Il nuovo Milan deve ripartire anche da lui".