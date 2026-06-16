Il Tottenham punta forte su Tonali: l'ex Milan ha aperto al trasferimento

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Sandro Tonali è finito nel mirino del Tottenham. L'ex centrocampista rossonero ha aperto al trasferimento nella squadra allenata da De Zerbi

Sandro Tonali potrebbe cambiare squadra in questa finestra di mercato estivo, ma non campionato visto che è finito nel mirino di un altro club inglese: il Tottenham punta infatti forte sul centrocampista italiano del Newcastle che avrebbe già aperto al trasferimento. Lo riferisce Fabrizio Romano che aggiunge che l'ex giocatore del Milan è una richiesta del tecnico Roberto De Zerbi che lo ha messo in cima alla sue priorità per rinforzare il centrocampo degli Spurs.

Romano ha spiegato sul suo canale YouTube: "Il Tottenham è entrato in corsa molto forte, è molto concreto e molto determinato ad ingaggiare Sandro Tonali. E se il Tottenham è diventato in corsa così forte, a quanto ho capito è perché Sandro Tonali è molto interessato a trasferirsi al Tottenham".