Il Tottenham punta forte su Tonali: l'ex Milan ha aperto al trasferimento
Sandro Tonali potrebbe cambiare squadra in questa finestra di mercato estivo, ma non campionato visto che è finito nel mirino di un altro club inglese: il Tottenham punta infatti forte sul centrocampista italiano del Newcastle che avrebbe già aperto al trasferimento. Lo riferisce Fabrizio Romano che aggiunge che l'ex giocatore del Milan è una richiesta del tecnico Roberto De Zerbi che lo ha messo in cima alla sue priorità per rinforzare il centrocampo degli Spurs.
Romano ha spiegato sul suo canale YouTube: "Il Tottenham è entrato in corsa molto forte, è molto concreto e molto determinato ad ingaggiare Sandro Tonali. E se il Tottenham è diventato in corsa così forte, a quanto ho capito è perché Sandro Tonali è molto interessato a trasferirsi al Tottenham".
🚨 More on Sandro Tonali and Spurs exclusive story.#THFC believe Tonali’s open to joining and keen on the move, while talks with Newcastle will follow on price/package.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026
Tottenham want to go ahead strong and get it done as it’s a priority target wanted by De Zerbi.
🎥… pic.twitter.com/5yAq9TuKLR
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