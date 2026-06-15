Primo Piano Chi è Bobby Gardiner, l'appassionato di dati che sarà il nuovo capo scout del Milan

vedi letture

Alla scoperta di Bobby Gardiner, classe 1994: entrato al Milan come analista, sarà il nuovo capo scout del club rossonero

Il nome di Bobby Gardiner è emerso nelle ultime ore in merito alle questioni legate all'universo Milan. Nonostante sia un nome che per tantissimi è nuovo, in realtà si tratta di una figura che lavora con il club rossonero sin dal 2019. Entrato nel mondo del Diavolo come recruitment analyst sportivo - analista dati per la ricerca dei nuovi giocatori - secondo l'indiscrezione di Gianluca Di Marzio avrà una promozione a Capo Scout nella prossima stagione sportiva. Andiamo alla scoperta di Bobby Gardiner.

CHI È BOBBY GARDINER: APPASSIONATO DI DATI

La più facile risposta alla domanda "chi è Bobby Gardiner?" è la seguente: un grande appassionato di dati. Britannico, nato nel 1994, fin da giovane si è impegnato su portali inglesi sportivi per raccontare il calcio secondo l'analisi di dati e numeri, mentre studiava Filosofia, Economia e Politica alla Durham University. In particolare, la maggior parte dei suoi articoli riguardavano lo Swansea City, squadra che ha tifato crescendo. Le sue esperienze in campo analitico lo hanno portato a finire nel radar di Hendrik Almstadt che nel 2019 è stato portato al Milan dall'ex CEO Ivan Gazidis per essere il responsabile dall'analisi dati per tutto quello che riguardava le operazioni intorno al club calcistico. Almstadt si portò dietro Gardiner che si meritò gli elogi del The Athletic, insieme ai collieghi Ben Torvaney e Tiago Estevao, come pedine importanti all'interno della scacchiera della rinascita rossonera culminata con la vittoria dello Scudetto nel 2022.

CHI È BOBBY GARDINER: PROMOZIONE E FILOSOFIA

Come anticipato, Bobby Gardiner dalla prossima stagione avrà un ruolo ancora più ampio. Oggi è il Head of Performance Analytics nel Milan, come ha ricordato Matteo Moretto: nel prossimo futuro dovrebbe ottenere una promozione che lo farà diventare il Responsabile dello Scout rossonero che dunque si svilupperà con un forte impulso dell'analisi dei dati. Secondo Moretto nei vari colloqui che Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli hanno avuto con i candidati direttori sportivi in questi giorni, in particolare Markus Krosche e Devin Ozek, alla chiamata partecipava già anche Bobby Gardiner, che dunque avrà un ruolo di primo piano in questa nuova era del Milan. In un'intervista del 2023 al sito StatsBomb per cui aveva collaborato e in cui dichiara di aver avuti "l'enorme fortuna di lavorare per l'AC Milan per oltre 4 anni", Bobby Gardiner racconta un po' di quella che è la sua filosofia di scouting con l'analisi dei dati: "Sono in ginocchio a supplicare che qualcuno dimostri non solo che gli allenatori contano, ma che possono contare più dei giocatori. E non vedo l'ora che i dati spaziali diventino più accessibili per il scouting e il mercato dei giocatori". E considerando il ruolo che si appresta a ricoprire nel Milan la prossima stagione, si può dire che il suo sogno forse si è avverato.