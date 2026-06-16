Borghi analizza: “Preso prima allenatore che ds e dt, scelta in controtendenza”

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Stefano Borghi parla del fatto che il Milan stia facendo le scelte al contrario, partendo dall’allenatore per arrivare alla fine all’amministratore delegato.

Nel suo canale YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha commentato l’arrivo, dato ormai per certo, di Ruben Amorim sulla panchina rossonera. Queste le sue parole.

“Rimane l'incredibile particolarità del fatto che si sia arrivati a scegliere l'allenatore senza avere un direttore sportivo, senza avere un direttore tecnico e questo è totalmente in controtendenza rispetto a quella che dovrebbe essere la logica di costruzione e di redazione di un progetto sportivo. Noi siamo abituati alle dinamiche, diciamo così, classiche. La proprietà definisce una dirigenza, la dirigenza costruisce il gruppo squadra, quindi staff tecnico e giocatori da cui, secondo quella che dovrebbe essere una visione con progettualità, si definisce la costruzione di una squadra di calcio. Qua siamo totalmente al contrario. Può essere una dinamica nuova, non lo so, vedremo. Io rimango convinto del fatto che ci siano delle strutture da posizionare e poi da rispettare. Questo significa che a prescindere da chi arriverà come direttore sportivo e tecnico le decisioni stanno comunque alla proprietà".