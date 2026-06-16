Mussa su Amorim: "Esordiente in Italia, conosce poco il nostro calcio"

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Giovanni Mussa ha parlato così di Amorim: "E' un allenatore che sta cercando se stesso, che va in una società che sta cercando a sua volta se stessa

Una nuova avventura sta per iniziare in casa Milan. Con Ruben Amorim sempre più vicino alla firma, il club rossonero si prepara ad aprire un capitolo diverso rispetto al recente passato. La decisione della dirigenza arriva dopo una stagione difficile, caratterizzata da instabilità e da risultati che non hanno soddisfatto le aspettative dell'ambiente.

Nonostante gli ultimi alti e bassi, Amorim è considerato uno degli allenatori più interessanti del panorama europeo e la sua filosofia di gioco si basa su principi chiari come intensità, disciplina tattica e mentalità offensiva. Dopo l'esperienza al Manchester United, è pronto a rimettersi in gioco in una realtà prestigiosa come quella milanista.

La sfida sarà quella di dare rapidamente una nuova identità alla squadra, valorizzare il gruppo e costruire le basi per un ciclo vincente. I tifosi attendono risposte dal campo e guardano al futuro con speranza. Intanto Giovanni Mussa, su TMW Radio, ha parlato così di Amorim: "E' un allenatore che sta cercando se stesso, che va in una società che sta cercando a sua volta se stessa. Ho un grande dubbio. E' un esordiente in Italia, conosce poco il nostro campionato".