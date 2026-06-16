Bonanni: "L'unico italiano che prenderei è Conte. A me Amorim non dispiace"

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L'ex calciatore Massimo Bonanni ha espresso il suo parere su Ruben Amorim, che sarà il nuovo allenatore del Milan l'anno prossimo

Il tecnico portoghese Ruben Amorim è il prescelto di Gerry Cardinale e dei suoi collaboratori Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli per la panchina del Milan. Sarà l'ex allenatore dello Sporting Club di Lisbona e del Manchester United a raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri, ma soprattutto a dover ridare credibilità a una squadra che sembra smarrita. Della figura di Ruben Amorim ha parlato anche l'ex calciatore Massimo Bonanni, intervenuto nel corso di Maracanà su TMW Radio.

MILAN-AMORIM: LE PAROLE DI MASSIMO BONANNI

Le parole di Massimo Bonanni su Ruben Amorim che sarà nuovo allenatore del Milan: "A me non dispiace. Ha fatto benissimo allo Sporting ma aveva un attaccante che ha segnato tantissimo. Quando lo United lo ha preso ero molto curioso, pensavo potesse aver trovato un allenatore con cui progettare in un momento di caos. Ma è andato male anche lui. Oggi l'unico allenatore italiano che prenderei è Conte, ma ad oggi non credo possa andarci perché è uno che ti spreme anche a livello societario. Alla fine hanno pensato a uno giovane, con idee, con un calcio offensivo. Il problema è che il Milan deve rifare il reparto offensivo".