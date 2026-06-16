Zapelloni: "Milan, salto nel vuoto scegliendo dirigenti e allenatori che arrivano da un altro mondo"
Ci sono volute tre settimane e qualche giorno in più, considerando che l'ufficialità deve ancora arrivare, ma finalmente Cardinale ha deciso chi sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico rossonero sarà Ruben Amorim con cui il club si legherà per due anni più uno di opzione. Non sono stati i 7-10 giorni promessi dal proprietario milanista nel giorno dei licenziamenti all'indomanid del finale di stagione, ma almeno adesso c'è un nome e presto arriveranno anche quelli dei dirigenti sportivi. Ciò non convince comunque Umberto Zapelloni, giornalista sportivo, intervenuto sul tema durante TMW Radio.
LE PAROLE DI ZAPELLONI SU AMORIM
Le dichiarazioni di Umberto Zapelloni sulla scelta di Amorim da parte del Milan: "Un annuncio rischioso. È un salto nel vuoto o quasi. Gli ultimi risultati sono quello che sono. Sono convinto che per avere successo in Italia devi affidarti a dirigenti e allenatori che conoscano bene il campionato. II Milan ha fatto un salto nel vuoto scegliendo dirigenti e allenatore che arrivano da un altro mondo. Serve un anno almeno per capire tutto. Si rischia un altro flop".
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