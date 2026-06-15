Condò positivo su Amorim: “Vincere in Portogallo con Porto e Benfica è raro, il Milan deve proteggerlo”

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Paolo Condo si è definito positivo riguardo l’arrivo di Ruben Amorim sulla panchina rossonera.

Paolo Condò, in diretta a Calciomercato - L'originale, ha parlato dell'arrivo di Ruben Amorim, ex tecnico del Manchester United, sulla panchina rossonera. Queste le sue parole.

"È dal 2013, dopo Sir. Alex Ferguson, che gli allenatori dello United falliscono, quindi non la considererei una prova. Penso invece che vincere nel paese di Porto e Benfica, per due anni, sia raro. Io parto positivo su Amorim però ricordo Fonseca due anni fa che fin dal primo giorno l'ambiente intero pensava fosse figlio di nessuno. Questo è un errore che il Milan, che Cardinale e Ibrahimovic non devono commettere".