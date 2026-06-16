Calciomercato MN - Amorim è il nuovo allenatore del Milan: ha appena firmato il contratto. I dettagli

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Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Ruben Amorim ha appena firmato il suo contratto con il Milan; si tratta, come anticipato, di un biennale a 3,2 milioni di euro a stagione più eventuali bonus legati ai risultati di squadra (dal Portogallo specificano che saranno di un milione in caso di vittoria dello scudetto e di 500 mila euro in caso di qualificazione in Champions League), a cui si può aggiungere un terzo anno di rinnovo opzionale. La firma è avvenuta in via telematica, dato che l'allenatore portoghese non si trova oggi a Milano.

COME GIOCHEREBBE IL MILAN DI AMORIM

Il modulo preferito di Ruben Amorim è il 3-4-2-1, con possibili variazioni sul 3-4-3, ed è, dunque, assai probabile che riproponga lo stesso sistema tattico anche al Milan. Il tecnico portoghese chiede alla squadra di dominare le partite attraverso il possesso organizzato, la pressione aggressiva e una continua ricerca della superiorità numerica nelle diverse zone del campo. Un modo di giocare, evidentemente, molto moderno. La figura centrale del progetto resta il centravanti, che, nel suo Sporting Lisbona, era un certo Gyokeres, quindi non uno qualunque. Nel calcio di Amorim, la punta non è soltanto il terminale offensivo chiamato a finalizzare, ma deve saper attaccare la profondità, proteggere il pallone, guidare il pressing e favorire la risalita della squadra. È un ruolo che richiede intensità, mobilità e una partecipazione costante a entrambe le fasi di gioco. Per questo motivo l’eventuale costruzione della rosa passerebbe inevitabilmente dalla ricerca di un attaccante capace di interpretare tali compiti.