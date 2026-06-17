Guidi: "Nella chat di squadra, il gruppo ha commentato favorevolmente la nomina di Amorim"
Ci sono volute oltre tre settimane, a fronte dei 7-10 giorni che Gerry Cardinale aveva promesso all'indomani della stagione nel giorno in cui ha esonerato tutte le figure apicali dell'ormai vecchio Milan, ma adesso ci siamo: Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Indipendentemente dal giudizio che ognuno può avere sul tecnico e da come verrà sostenuto dal club, aspetto centrale e forse prioritario, questo è un primo tassello: niente di straordinario dato che era necessario e dovuto.
MILAN, LA CHAT DI SQUADRA COMMENTA FAVOREVOLMENTE AMORIM
Il collega Marco Guidi, penna della Gazzetta dello Sport, questa mattina, parlando delle conseguenze di Ruben Amorim al Milan e dei progetti che ha in serbo Gerry Cardinale per il suo club, ha scritto anche come è stato accolto l'allenatore dai giocatori della rosa. Le sue dichiarazioni: "L’indiscrezione, infatti, è che il gruppo squadra - nella chat co- mune di whatsapp - abbia commentato molto favorevolmente la nomina in panchina dell’ex Sporting e Manchester United. La sensazione, anche per molti dei protagonisti, è quella che si possa davvero aprire un nuovo ciclo".
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