MN - Chaka Traorè non ha dubbi: "Leao è un vero professionista..."

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Un estratto delle parole di Chaka Traorè dall'intervista del collega Alessandro Schiavone concessa in esclusiva per MilanNews.it

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva Chaka Traoré per MilanNews.it. Di seguito riportiamo un estratto delle sue interessanti dichiarazioni in merito alla nostra chiacchierata con l’esterno del Partizan Belgrado, ex Milan. Il tema focus? Il momento di Rafa Leao, chiacchieratissimo in queste settimane per le sue vicende di calciomercato:

"Rafa è un professionista. Non so cosa gli manchi, ma personalmente penso che, se vuole cambiare aria e crede che possa fargli bene, dovrebbe farlo. Questa è una cosa che deve vedere lui da solo, perché noi non sappiamo cosa gli passa per la testa. Noi vediamo solo quello che fa in campo, quindi non possiamo giudicare una persona per tutto quello che fa o per come sta. Magari in campo vediamo che non dà il cento per cento, ma non sappiamo cosa succede nella sua vita (ndr). Non posso dire quello che non vedo".