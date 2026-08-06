MN - Chaka Traorè rivela: "Maignan è stato un leader ed un esempio per me"
MilanNews.it
Un estratto delle parole di Chaka Traorè dall'intervista del collega Alessandro Schiavone concessa in esclusiva per MilanNews.it
Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva Chaka Traoré per MilanNews.it. Di seguito riportiamo un estratto delle sue interessanti dichiarazioni in merito alla nostra chiacchierata con l’esterno del Partizan Belgrado, ex Milan.
Il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene?
“Io vedevo Mike, che anche lui era uno tosto. Anche a me diceva: ‘Devi fare così e così’. È un professionista e un leader. È un esempio nel calcio moderno".
Il più serio?
“Ti dico Gabbia e Mike: molto seri. Gabbia è un professionista incredibile ed è un ragazzo d’oro".
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