Pasotto: "Ecco cosa renderebbe Osorio affascinante agli occhi di Amorim"

vedi letture

Marco Pasotto illustra cosa renderebbe Dario Osorio affascinante agli occhi di Amorim

Il nome delle ultime ore in casa Milan per il ruolo di trequartista è quello di Dario Osorio, fantasista cileno classe 2004 che gioca in Danimarca nel Midtjylland. Un giocatore duttile che già da un po' è seguito dagli scout del club rossonero e che si iscrive alla lunga lista di trequartisti che stanno venendo considerati ai piani alti di via Aldo Rossi. Il giornalista Marco Pasotto su Gazzetta.it ha illustrato le caratteristiche del calciatore sudamericano.

ECCO COSA RENDEREBBE OSORIO AFFASCINANTE AGLI OCCHI DI AMORIM

Il commento di Marco Pasotto su Dario Osorio come possibile rinforzo del Milan: "Dario Osorio è un fantasista in grado di giocare sulla trequarti (soprattutto in una trequarti a due, ovvero con la possibilità di partire più largo), ma anche - e forse soprattutto - sulla fascia. È un mancino, cosa che agli occhi di Amorim lo renderebbe affascinante immaginandolo sulla corsia destra, a piede invertito come piace al tecnico portoghese e dove d'altronde viene impiegato al Midtjylland, suo club attuale"