Mercato Milan, Marchetti: "Con l'arrivo di Gonçalo Ramos i rossoneri hanno messo a posto l'attacco"

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Il giornalista ed esperto di trattative Luca Marchetti ha parlato così del momento del Milan di Ruben Amorim. Un estratto delle sue parole

Ai microfoni di Sky Sport - Calciomercato L'Originale, il giornalista ed esperto di trattative Luca Marchetti ha parlato così del momento del Milan di Ruben Amorim. Di seguito un breve estratto delle sue considerazioni:

"Ad oggi il Milan, se restasse così ha messo a posto l'attacco e la difesa. Hanno preso Gonçalo Ramos che è un attaccante di grande esperienza internazionale, anche se l'hanno pagato tanto. Dietro è arrivato Gila, che è un giocatore con le caratteristiche chieste da Amorim. E' una squadra simile all'anno scorso, ma può fare un buon campionato".