Milan più debole, Diddi critico: "Rossoneri da quarto posto"

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E' un estate di lavoro in corso per il nuovo Milan di Ruben Amorim. Una squadra in piena fase di costruzione, quasi come un cantiere aperto. Come raccontiamo ormai ogni giorno, il mercato in entrata del Milan è bloccato da alcune situazione (e possibili cessioni) non ancora sbloccate. Infatti, finora i nuovi acquisti sono stati Cissè, Gonçalo Ramos, Mario Gila e Diawara. Per essere realmente competitivi, come pensa anche il tattico Luca Diddi, oggi è abbastanza utopia. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Vedo un che Milan attualmente con questa rosa può lottare per il quarto posto, non per i primi tre posti ma per il quarto posto o per l'Europa League. È una rosa totalmente incompleta e che punta a un minimo piazzamento, non è una rosa da primi tre posti e che ti può permettere di lottare per lo scudetto: è una rosa molto incompleta per quelle che sono le idee di Amorim. È un Milan da quarto posto o Europa League se non ci saranno altri investimenti".