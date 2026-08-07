Jashari: "L'anno scorso mi sono fatto male e non ho avuto modo di giocare con continuità, non era nei miei piani"

Jashari: "L'anno scorso mi sono fatto male e non ho avuto modo di giocare con continuità, non era nei miei piani"MilanNews.it
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Oggi alle 00:40News
di Niccolò Crespi
Questo un interessante estratto delle parole del centrocampista svizzero del Milan Ardon Jashari ai microfoni di Sky Sport

Ai microfoni di Sky Sport, Ardon Jashari è intervenuto poco fa. Questo un interessante estratto delle sue parole integrali:

"Con Amorim si respira aria nuova, una nuova energia con il mister anche se per ora non ho avuto ancora il tempo di adattarmi al suo calcio. Mi piace però, è un'idea di gioco che si adatta anche a quello che ho fatto in passato visto che in Belgio ho già giocato in un centrocampo a due. Quello che vuole il mister è un gioco dominante e di intensità, mi piace giocare così perchè dobbiamo dominare le partite per vincere, siamo il Milan e abbiamo le capacità per farlo. Ho grande rispetto per il mister, che in Italia ha vinto tantissimo. Credo che ognuno abbia le proprie idee e il proprio modo di esprimere il calcio, va bene così.

"L'anno scorso non è andato come speravo, mi sono fatto male e ho giocato poco, questo non era secondo i miei piani. Per fare bene ho bisogno di continuità e fiducia, voglio fare vedere ciò che sono in grado di fare".