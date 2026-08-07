Ramazzotti su Leao: "Sarà Ruben Amorim a dare l'ultima parola"

vedi letture

Sarà il tecnico Ruben Amorim a dare l'ultima parola per la partenza di Rafael Leao o meno

Dove giocherà Rafael Leao in questa stagione? Una domanda che ancora non trova risposta anche se solo pochi giorni fa con certezza si poteva quantomeno dire che il futuro del portoghese sarebbe stato lontano dal Milan. E invece negli ultimi giorni, complici i rifiuti alle offerte delle squadre turche sia del club che del giocatore, si sta materializzando sempre più la possibile permanenza del numero 10 rossonero. Ne ha parlato anche Andrea Ramazzotti nel suo pezzo su Gazzetta dello Sport.

FUTURO LEAO, SARÀ AMORIM A DIRE L'ULTIMA PAROLA

Il commento di Andrea Ramazzotti sul futuro di Rafael Leao con il Milan: "Il finale della storia Leao dunque è ancora da scrivere. Per ragioni legate al mercato e alle scelte di Amorim. Sarà l’allenatore ex United a dire l’ultima parola: in questi giorni Ruben ha preferito non sbilanciarsi e parlare della squadra e non di Rafa, ma lo sta valutando a fondo per capire se si potrà davvero adattare all’immediata pressione che chiede in fase di riconquista della sfera"