Futuro Leao, Ramazzotti: "E' in corso una valutazione tecnica da parte di Amorim"
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Sul futuro di Rafa Leao ha parlato così Andrea Ramazzotti nel suo pezzo su Gazzetta dello Sport. Questo un estratto delle sue considerazioni
Infatti, negli ultimi giorni, complici i rifiuti alle offerte delle squadre turche sia del club che del giocatore, si sta materializzando sempre più la possibile permanenza del numero 10 rossonero. Ne ha parlato anche Andrea Ramazzotti nel suo pezzo su Gazzetta dello Sport.
LEAO-MILAN: DECIDERA' AMORIM
"Il finale della storia Leao dunque è ancora da scrivere. Per ragioni legate al mercato e alle scelte di Amorim. Sarà l’allenatore ex United a dire l’ultima parola: in questi giorni Ruben ha preferito non sbilanciarsi e parlare della squadra e non di Rafa, ma lo sta valutando a fondo per capire se si potrà davvero adattare all’immediata pressione che chiede in fase di riconquista della sfera".
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