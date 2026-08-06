Moretto: "Se il Milan volesse Osorio e ci dovesse andare in modo convinto penso anche che questa trattativa possa essere portata a termine"

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Nome "nuovo" per il Milan: si tratta di Dario Osorio, esterno del Midtjylland. Matteo Moretto, che ieri sera ha rilanciato la notizia, fa il punto sul giovane cileno in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Le sue parole.

MILAN SU OSORIO, LA SITUAZIONE

“Una possibile uscita di Leao accelererebbe e non poco l’entrata di un trequartista. Il Milan sta cercando un profilo tecnico, se possibile giovane: il Milan vuole un calciatore da costruire e sviluppare, che abbia grandi qualità, che possa diventare un patrimonio del club.

Un nome su cui il Milan è tornato, perché Osorio è stato cercato già nel 2023 ed è in lista da tempo. Negli ultimi giorni il Milan è tornato ad informarsi con forza su Dario Osorio. Cileno, è un esterno molto tecnico che può fare anche il 10. Mi parlano benissimo di questo calciatore, mi dicono che sia un giocatore da grande squadra, con un grande livello tecnico e non solo.

Mi dicono che il Midtjylland, com’è solito fare con i giovani top di cui dispone, è un club che è aperto a trattare, ma se fissa un prezzo difficilmente si abbassa. Per cui il Midtjylland non sarà chiaramente un club facile con cui trattare. Se il Milan volesse Osorio e ci dovesse andare in modo convinto penso anche che questa trattativa possa essere portata a termine. Il Milan torna a ripensare ad Osorio, ala cilena, dal grande potenziale”.