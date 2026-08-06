Galatasaray su Leao: l'alternativa per i turchi è Martinelli

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Il Galatasaray continua a parlare con il Milan per Leao, ma tiene vive anche alternative: quella più importante è Martinelli

Il Galatasaray sta continuando a parlare con il Milan dopo che i rossoneri hanno rifiutato una prima proposta per Leao da 35 milioni di euro, bonus compresi. I turchi vedono nel portoghese l'obiettivo primario in questo momento del mercato, ma non insisteranno all'infinito. Al momento sono due i muri da superare: quello del giocatore, che non vede di buon occhio un passaggio in Turchia a meno che non gli vengano garantiti 14 milioni di euro, e quello erto dal Milan, che continua a volere dai 50-60 milioni per liberare il suo numero 10.

GALATASARAY, È MARTINELLI L'ALTERNATIVA A LEAO

Il Galatasaray per ora non si arrende, anche se novità concrete sono attese per dopo ferragosto, e continua a dialogare con il club rossonero, facendo comunque ben presente che le alternative non mancano. Infatti il club di Istanbul è decisamente vigile anche su Gabriel Martinelli dell'Arsenal. Il brasiliano non è di certo incedibile e può essere quindi un'alternativa più che credibile a Leao.