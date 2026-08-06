Calciomercato
Galatasaray, prima offerta per Leao. Il Milan rifiuta e attende un rilancio
MilanNews.it
Sky Sport racconta del primo tentativo ufficiale del Galatasaray per Rafael Leao: il Milan ha rifiutato l'offerta dei turchi
Riporta Sky Sport 24 che nelle ultime ore è arrivata la prima offerta del Galatasaray per Rafael Leao. La proposta presentata al Milan ammonta a 30 milioni di euro più 5 di bonus, con i rossoneri che hanno rifiutato e rimangono fermi sulle proprie valutazioni: per arrivare al portoghese serviranno almeno 50 milioni di euro.
Il calciatore, dal canto suo, non ha ancora aperto ad un trasferimento in Turchia: per convincerlo serviranno più di 12-13 milioni di euro annui di stipendio. In ogni caso il Galatasaray continuerà ad insistere ed il Milan si aspetta un'offerta migliorativa.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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