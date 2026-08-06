Letizia non ci sta: "Non credo serva aspettare ancora per capire che Tomori e Estupinan non siano da Milan"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su Sportitalia sul calciomercato in uscita del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale su Sportitalia sul calciomercato in uscita del Milan: "Testare è lecito, elaborare i risultati dei test – specie se negativi – è obbligatorio. Nella fase di studio del mercato rossonero, sono finiti sotto la lente di osservazione di Amorim diversi giocatori: da Estupinan a Chukwueze passando per Tomori e Musah, l’elenco è vasto e nemmeno completo. Ebbene, pur comprendendo quanto crudele sia la logica di valutare qualcuno da una, due o massimo tre amichevoli, c’è la consapevolezza che il calcio sia fatto anche e soprattutto di questo: ecco perché occorre dare verdetti il prima possibile, perché dopo sarà più dura – o addirittura impossibile – correggere il tiro.

Non credo serva arrivare al settimo anno per capire che Fikayo Tomori non sia più un giocatore da Milan: il tema difesa rischia di essere il più determinante da risolvere, perché è il reparto dove un solo errore di concentrazione può costare una stagione e di errori troppi ne ha fatti, ne fa e ne farà l’inglese. Aspettare ancora a che serve? Occorre un braccetto di destra titolare, oppure un centrale se c’è l’intenzione di decentrare Gila: comunque vada la coperta è corta e qualitativamente non completa.

Estupinan ha ricominciato a Perth da dove aveva lasciato e non è di certo una bella notizia: aver chiuso la porta all’Aston Villa potrebbe rivelarsi un errore di cui pentirsi amaramente. Chukwueze promosso, Bartesaghi sicuramente da confermare, tra Athekame e Saelemaekers lo svizzero sembra più qualitativo. Il problema è che nessuno dei precedenti è una certezza incrollabile: servirebbe un titolare a sinistra, senza dubbio".