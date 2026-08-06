Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Dario Osorio: Maldini aveva provato a prenderlo nel 2023. Carriera, caratteristiche e le parole di Kjaer

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Tra i profili che il Milan sta valutando per la trequarti c'è anche Dario Osorio. I rossoneri lo avevano già cercato a gennaio 2023

Spunta un nuovo nome per la trequarti del Milan, anche se in realtà sarebbe più giusto parlare di un ritorno di fiamma visto che qualche anno fa i rossoneri avevano già provato a portare Dario Osorio a Milanello. C'è anche il nome del giovane cileno nella lista del Diavolo che sta cercando un trequartista mancino in grado di dare qualità e fantasia al reparto offensivo milanista. Ma chi è Dario Osorio?

MILAN SU DARIO OSORIO: LA CARRIERA DEL CILENO

Nato in Cile, e più precisamente a Hijuelas, il 24 gennaio 2004, Osorio muove i primi passi nel calcio nella squadra della sua città e nel Deportivo Magallanes. Nel 2016, supera un provino ed entra nel settore giovanile dell'Universidad de Chile. Il debutto in prima squadra arriva il 21 febbraio 2022 in un match contro il Nublense, mentre la prima rete la segna il 27 marzo all'Union Espanola. La sua crescita in patria prosegue senza sosta fino a quando non viene ingaggio nelle ultime ore del mercato estivo del 2023 dal Midtjylland di cui è ora un titolare fisso. Lo scorso gennaio il club danese lo ha blindato con il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2030.

MILAN SU DARIO OSORIO: MALDINI E MASSARA LO AVEVANO CERCATO A GENNAIO 2023

Non è la prima volta che Osorio entra nel mirino del Milan dato che già a gennaio 2023, quando giocava ancora in Cile, Paolo Maldini e Frederic Massara, allora dt e ds del Diavolo, avevano provato a portarlo a Milanello. Il giocatore era molto apprezzato e in via Aldo Rossi erano rimasti impressionati dalle sue qualità e dal suo talento. I dirigenti milanisti arrivarono ad offrire fino a 5,5 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, ma l'Universidad de Chile non accettò in quanto pretendava più soldi per il suo cartellino.

MILAN SU DARIO OSORIO: LE CARATTERISTICHE

Dal punto di vista tecnico e tattico, Osorio ha le caratteristiche che sta cercando il Milan: è un mancino che gioca a destra, ha grande tecnica, un ottimo cambio di passo e ha anche un gran tiro dalla distanza. Ovviamente deve crescere ancora tanto per imporsi in un club come quello rossonero, ma ha ancora ampi margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista. L'esperienza al Midtjylland è stata finora senza dubbio positiva, però si sa che indossare la maglia del Diavolo e giocare a San Siro è completamente un'altra cosa.

MILAN SU DARIO OSORIO: IL PENSIERO DELL'EX ROSSONERO SIMON KJAER

Chi lo conosce bene e in passato ha speso tante belle parole nei confronti di Osorio è una vecchia conoscenza del Milan, vale a dire Simon Kjaer, ex difensore rossonero e attuale membro del board del Midtjylland, che, intervistato da calciomercato.com ad inizio giugno, aveva parlato così dei talenti della squadra danese, tra cui appunto anche il cileno: "Franculino Djù, Osorio e Simsir? Non sono solo grandi talenti, sono già grandi giocatori che hanno dimostrato il loro valore a livello internazionale. Hanno una qualità individuale tale da poter giocare in qualsiasi campionato. Sono pronti per l'élite europea e hanno quel 'X-factor' che li rende appetibili per i club più prestigiosi. Il prossimo passo naturale per loro è il palcoscenico più importante, e mi riferisco a campionati come la Serie A".