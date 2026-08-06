Milan, Amorim ha deciso: Odogu andrà via in prestito
È arrivata la decisione su David Odogu, riporta gianlucadimarzio.com. Il giovane difensore centrale tedesco lascerà il Milan in prestito, e ci sono già diverse squadre interessate: al momento le piste più concrete portano ad Anderlercht e Mainz, con il club rossonero che sceglierà insieme al giocatore il percorso migliore per farlo progredire nella sua crescita. Odogu è anche nella lunga lista di Jurgen Klopp, con il CT della Germania che inizierà ad osservare tutti i calciatori papabili per il futuro della nazionale.
Odogu è arrivato l'anno scorso dal Wolfsburg a titolo definitivo per 8 milioni di euro più bonus, trovando solo tre apparizioni ufficiale di pochi minuti sotto la guida di Max Allegri. Ora la decisione di Amorim di lasciarlo partire in prestito.
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