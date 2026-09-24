Bianchin: "Ci sono due calciatori che saranno i sacrificati da Amorim ad ottobre"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul rendimento di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul rendimento di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan: "Ma davvero Mike Maignan nelle prime cinque giornate di campionato ha corso più di Ruben Loftus-Cheek? I dati sui metri percorsi in Serie A sono chiari: Maignan 25,9 chilometri, Loftus-Cheek 25,8, in una classifica in cui il primo del Milan è Gonçalo Ramos con 57,3 chilometri. Un portiere si muove sul campo più di un centrocampista. Prima di chiedere il licenziamento per giusta causa per Loftus-Cheek, riflettere su un dato: Maignan ha giocato 450 minuti più recupero (non è mai uscito), RLC 210. È stato titolare in tre partite su cinque ed è sempre entrato in una sostituzione, in una direzione o nell'altra. Maignan quindi percorre 57 metri al minuto, Loftus-Cheek 123: è questa la proporzione reale.

RLC tra agosto e settembre è scivolato nella considerazione di Amorim e non ha smesso di dare l'impressione di essere un giocatore soft, discontinuo. Era un titolare a inizio campionato, oggi è una riserva. Gioca sempre meno e il ritorno di Pulisic, la crescita di Diego Moreira gli toglieranno ancora più spazio. Previsione: al netto di infortuni, lui e Alphadjo Cisse giocheranno meno, saranno i più sacrificati nel Milan di ottobre. E Loftus probabilmente, quando giocherà, starà vicino alla porta, perché quelle sono le caratteristiche che possono aiutare Amorim: la presenza fisica e la capacità di decidere una partita con un gol o un assist. Con 90 minuti di corse e rincorse, è meno probabile".