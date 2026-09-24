Repubblica fa il nome di Galliani per il post Malagò. Lui ha confidato: "Stavolta non mi tiro indietro"

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Matteo Pinci, giornalista, si è così espresso su Repubblica sulla situazione interna alla Figc con il caso dell'incandidabilità di Malagò.

Matteo Pinci, giornalista, si è così espresso su Repubblica sulla situazione interna alla Figc con il caso dell'incandidabilità di Malagò: "Malagò, l'uomo che il mondo del calcio ha eletto a guidarlo tre mesi fa, è sotto assedio dopo che il procuratore generale dello Sport Taucer ha sostenuto la sua incandidabilità per vizio di tesseramento. Di fronte alla platea del pallone, il presidente della commissione di vigilanza sui conti di club, Massimiliano Atelli, già capo di gabinetto di Abodi, snocciolava numeri inquietanti: solo 4 società su 20 in Serie A hanno un profilo economico-finanziario "relativamente solido", mentre 9 presentano tensione economica o fragilità: quasi la metà. In B sono tre su quattro. Senza contare l'epidemia di fallimenti delle ultime stagioni. Un sistema malato, non solo perché la Nazionale non va ai Mondiali dal 2014.

Eppure, qualcuno sta già lavorando sotto traccia al dopo, per non farsi trovare impreparato. Proprio come a marzo prima dei play-off mondiali. Alcuni club di Serie A — confidando in un commissariamento breve, solo per indire elezioni — hanno già avviato i contatti per trovare un successore. E lo hanno identificato in Adriano Galliani, 82 anni, senatore di Forza Italia e pronto a guidare la Figc per una transizione breve, due anni, fino alle prossime elezioni. «Stavolta non mi tiro indietro», ha confidato l'ex ad del Milan a chi gli è vicino. C'è il governo, come detto, dietro al piano per far fuori Malagò. Il ministro per lo Sport Abodi non ha mistero di esercitare un indiscutibile strumento di pressione sul Coni e sul suo presidente Luciano Buonfiglio: se non commissariate la Figc, sarà la politica a commissariare il Coni per omesso controllo. La chiave di tutto ora è la firma del segretario generale della Figc Brunelli sulla candidatura di Malagò, ritenuta illegittima perché non tesserato".