L'Equipe annuncia che Zidane ha scelto un giocatore del Milan tra i capitani della Francia
Secondo quanto riportato dall'Equipe, Zinedine Zidane ha confermato Kylian Mbappé come capitano della Francia, ma c'era curiosità attorno alla scelta del ruolo di vice capitano della Nazionale Bleus. Il commissario tecnico transalpino ha optato per Ousmane Dembélé (67 presenze, 13 gol) come prima scelta: l'attaccante del PSG e ultimo Pallone d'Oro indosserà la fascia da leader quando non ci sarà l'attaccante del Real Madrid in campo, eventualità che, però, e forse anche giustamente, non avviene spesso.
Assieme ai due fuoriclasse dell'attacco, avranno gradi in rosa anche Adrien Rabiot (66 presenze, 7 gol), non abituato a questo ruolo sotto la guida dell'ex commissario tecnico Didier Deschamps, che sarà il yerzo in ordine di importanza. Jules Koundé (56 presenze), difensore del Barcellona, completerà il quartetto dopo essere già stato tra i vice-capitani di Didier Deschamps. Una scelta che risponde a una logica di anzianità, ma che non premia un altro rossonero come Mike Maignan.
FRANCIA, TUTTI GLI IMPEGNI DI MAIGNAN E RABIOT
Il calendario completo degli impegni di Mike Maignan e Adrien Rabiot nella sosta delle Nazionali con la Francia:
Turchia-Francia, venerdì 25 settembre ore 20.45, Kocaeli - UEFA Nations League
Belgio-Francia, lunedì 28 settembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
Francia-Italia, venerdì 2 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre ore 20.45, Parigi - UEFA Nations League
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