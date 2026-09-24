In che modo il Milan ha fatto risparmiare ben 10 milioni di euro al Manchester United

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Per il licenziamento di Amorim e del suo staff il Manchester United ha dovuto spendere 9,5 milioni di euro, ma sarebbero dovuti essere molti di più.

Per il licenziamento di Amorim e del suo staff il Manchester United ha dovuto spendere 9,5 milioni di euro; l'indennizzo originario era stato fissato a 19,4 milioni di euro, ma nel contratto dell'allenatore portoghese era presente una clausola che prevedeva una riduzione dell'importo qualora avesse trovato l'accordo con una nuova squadra. Il Milan ha, dunque, salvato in parte il bilancio degli inglesi, assumendo Amorim nello scorso giugno. Lo riporta il Corriere dello Sport.

AMORIM NON VUOLE FARE LO STESSO

Ruben Amorim, allenatore rossonero, ha rilasciato una intervista a Dazn al termine di Milan-Lecce, match vinto 3-0 da Pulisic e compagni: "Penso sia una questione di osservazione delle partite e delle caratteristiche dei singoli. Certamente ascolto i giocatori, ma per un allenatore, specialmente in una grande squadra, è impossibile prendere decisioni solo ascoltandoli. Li vedi, cerchi di capirli, ma ogni giocatore tende a spingere il gioco verso le proprie caratteristiche, e in quel modo costruire un'identità diventa difficile. Quindi la decisione finale è sempre la mia. Quello che ho percepito nelle ultime partite - e che avevo già provato allo stesso modo al Manchester United, motivo per cui non posso commettere di nuovo lo stesso errore - è che a volte non abbiamo le caratteristiche ideali per giocare in un determinato modo. Se non le abbiamo, dobbiamo adattarci un minimo: penso che oggi abbia funzionato, mentre in un'altra gara potremo tornare alla costruzione a tre. La cosa fondamentale è avere diversi modi di giocare, specialmente in Italia, perché qui gli allenatori sono davvero intelligenti: marcano benissimo a uomo e, quando perdono un po' i punti di riferimento su ciò che vogliamo fare, per loro diventa più difficile. Allo stesso modo, infatti, a volte è difficile anche per me decifrare la mobilità delle altre squadre".