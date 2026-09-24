Rabiot non ha bisogno di Allegri: lo aveva già dimostrato con De Zerbi, con Amorim è partito benissimo

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Il Corriere dello Sport ha dedicato un approfondimento ad Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, e ai suoi ottimi numeri senza Allegri.

Il Corriere dello Sport ha dedicato un approfondimento ad Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, il quale, nonostante una condizione fisica non ancora ottimale, sta avendo ottimi numeri in queste prime partite stagionali. Il quotidiano romano li ha così riassunti: "Sei presenze in sei gare stagionali, ma solo tre dal primo minuto e solo due giocate per intero. Il conto è facile: 323 minuti totali in campo tra campionato ed Europa League, per una media di poco più di 53 minuti a match. Ma con una licenza di incidere davvero eccezionale per un centrocampista: due gol e due assist, tutti segnati nei tabellini del campionato, partendo dalla rete con passaggio vincente alla prima contro il Torino, passando per l'assist a Diego Moreira contro la Lazio e concludendo con la bellissima azione del 2-0 contro il Lecce. Rabiot finisce sul referto una volta ogni 80 minuti giocati. A livello aritmetico, in pratica, non c'è partita in cui non sia stato decisivo".

RABIOT RENDE ANCHE SENZA ALLEGRI

Ecco perché, scrive il Corriere dello Sport nel paragrafo d'apertura dell'articolo, non è necessario che ci sia Allegri affinché Adrien Rabiot sia Adrien Rabiot: "La sua carriera ha già in più occasioni dimostrato il contrario e, in questa primissima parte di stagione con Ruben Amorim in panchina, l'eccezione-non-eccezione si sta confermando come tale. Senza andare a ripescare gli albori di carriera al Psg, comunque vincenti e positivi dal punto di vista collettivo e individuale, e l'epoca da titolarissimo in nazionale, che prosegue tutt'ora, risalta agli occhi la super stagione con il Marsiglia di Roberto De Zerbi con 10 gol e 6 assist all'attivo in 31 presenze; mai, neanche negli anni d'oro alla Juventus, aveva raggiunto quelle cifre".