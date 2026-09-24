Cosa spera il Milan per l'utilizzo di Modric con la Croazia. Anche se il ct Bilic spaventa

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport ipotizzando l'utilizzo di Modric nelle prossime settimane.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport ipotizzando l'utilizzo di Modric nelle prossime settimane: "Dopo la vittoria sul Lecce, il centrocampista del Milan ha raggiunto il ritiro della Croazia, come ha sempre fatto negli ultimi 20 anni. Le 41 primavere, però, impongono una certa gestione dello sforzo e il primo ad augurarsi che a Zagabria tengano conto della carta d’identità di Luka è proprio Ruben Amorim. La nazionale di Modric è attesa da quattro partite di Nations League in questa sosta: sabato la trasferta in casa della Repubblica Ceca, martedì quella contro i campioni del Mondo della Spagna, quindi due partite in casa, il 3 ottobre con l’Inghilterra e il 6 ancora contro Lamine Yamal e compagni. Quattro sfide di altissimo livello, in cui l’esperienza dell’ex Real Madrid sarà di certo utile a Bilic, in campo e fuori.

Ecco, il Milan spera che ci sia anche del tempo fuori, per guidare i compagni dalla panchina senza affannarsi in dispendiose rincorse. Al ritorno dalla sosta, i rossoneri sono attesi da un vero e proprio tour de force e Amorim si augura di poter puntare su di un Modric al 100%. Il piano logico prevede così la titolarità in Repubblica Ceca, quindi un po’ di riposo in Spagna, per poi decidere con tutta calma se Luka possa essere più importante dal 1’ contro l’Inghilterra o in casa con i campioni del Mondo. Ci sarà da convincere innanzitutto il diretto interessato, perché come ha detto Bilic «Modric non vuole vivacchiare». Tradotto: giocherebbe sempre. In nazionale come al Milan".