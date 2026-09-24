Il Milan, con Allegri, era terzultimo per intensità del pressing. Anche al Napoli, dopo il vantaggio, la squadra si abbassa di 18 metri

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Negli ultimi anni le squadre di Allegri si sono sempre collocate oltre il decimo posto per intensità del pressing. Al Napoli...

TuttoNapoli.net, sito di riferimento per l'informazione riguardante la SSC Napoli, ha pubblicato un focus su alcune statistiche relative al modo di giocare di Massimiliano Allegri. Negli ultimi anni alla Juventus e al Milan, le squadre del tecnico livornese "si sono sempre collocate - si legge - oltre il decimo posto per intensità del pressing, fino al terzultimo posto registrato con i rossoneri nella scorsa stagione. La stessa tendenza starebbe emergendo in azzurro. Dopo aver raggiunto il vantaggio, non pressano più. Si abbassano di almeno 18 metri e naturalmente gli avversari ne approfittano per creare gli xG".

CAOS NELLO SPOGLIATOIO DEL NAPOLI

Secondo quanto riportato da Il Mattino, primo quotidiano di Napoli, al termine del match pareggiato contro la Fiorentina al "Franchi" si sarebbe scatenata la furia di Allegri nello spogliatoio dell'impianto fiorentino: Massimiliano Allegri è impazzito negli spogliatoi a fine partita dopo il fischio finale contro la Fiorentina: pugni contro le pareti, urla, parole e insulti pesanti per la prestazione, e la minaccia che tutto dovrà cambiare velocemente: "Max fa intendere ai giocatori che così non si può andare avanti. Oggi, come allora, c’è una sosta. E il suo j’accuse è stato impietoso, molto più di quello che poi ha mostrato in pubblico.Allegri non ha perso la fiducia in se stesso ma inizia a dubitare su alcune scelte fatte questa estate dal club e da lui pienamente condivise".