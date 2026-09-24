De Laurentiis-Cardinale, non solo quella cena. Il patron del Napoli: "Cardinale e i fondi hanno investito denaro per farlo fruttare, ma se..."

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Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, si è così espresso a Il Tempo su Gerry Cardinale, proprietario americano del Milan.

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, si è così espresso a Il Tempo su Gerry Cardinale: "Quando ho invitato a cena Gerry Cardinale, tre anni fa, mi fece un discorso a cui non obiettai perché altrimenti lo avrei preso e buttato fuori dalla cena. Diceva cose che, dal mio punto di vista, non stavano né in cielo né in terra. Era un proprietario che aveva esigenze da finanziere, non da vero imprenditore. C’è un concetto imprenditoriale che non tutti rispettano. Cardinale e i fondi hanno investito denaro per farlo fruttare ai loro investitori: se dopo un po’ di tempo non hanno avuto un guadagno, allora che beneficio è stato apportato? Nessuno".

Le vittorie:

"Il cinema è complicatissimo, metti assieme i fattori della produzione attraverso un paradigma particolare, sono dei beni immateriali e prodotti dell’ingegno tramite un processo industriale. Se noi siamo stati bravi nel cinema che in Italia è sempre stato fallimentare, cosa vuoi che sia il calcio? Mi ci buttai a capofitto e dopo aver vinto due scudetti e cinque coppe in 22 anni, avendo riportato entusiasmo ed essendo la squadra che da più anni consecutivamente è in Europa…bravissimi tutti, ho vissuto anche Calciopoli e ho avuto successo senza mai imbrogliare, ed è fondamentale per me”