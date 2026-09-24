Serie A, 15 giorni alla ripresa del campionato: tutte le info sulla 6^ giornata

Serie A, 15 giorni alla ripresa del campionato: tutte le info sulla 6^ giornataMilanNews.it
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Oggi alle 07:48News
di Andrea La Manna
Tutte le info sulla sesta giornata di Serie A, con orari, date e dove vedere i singoli match.

Di seguito tutte le info sulla sesta giornata di Serie A, che tornerà il weekend del 10 ottobre. 

SESTA GIORNATA SERIE A: IL PROGRAMMA COMPLETO 

Genoa-Fiorentina sabato 10 ottobre ore 15:00 (DAZN) 

Inter-Parma sabato 10 ottobre ore 18:00 (DAZN) 

Napoli-Frosinone  sabato 10 ottobre ore 20:45( DAZN e Sky)

Como-Roma domenica 11 ottobre ore 12.30 (DAZN) 

Lazio-Monza domenica 11 ottobre ore 15:00 (DAZN) 

Lecce-Bologna domenica 11 ottobre ore 15:00 (DAZN) 

Sassuolo-Milan domenica 11 ottobre ore 18:00 (DAZN e Sky)

Cagliari-Juventus domenica 11 ottobre ore 20:45 (DAZN)

Atalanta-Venezia lunedi 12 ottobre 18:30 (DAZN) 

Torino-Udinese lunedi 12 ottobre ore 20:45 (DAZN e Sky) 

seguito tutte le info sulla sesta giornata di Serie A, che tornerà il weekend del 10 ottobre. 

SESTA GIORNATA SERIE A: IL PROGRAMMA COMPLETO 

Genoa-Fiorentina sabato 10 ottobre ore 15:00 (DAZN) 

Inter-Parma sabato 10 ottobre ore 18:00 (DAZN) 

Napoli-Frosinone  sabato 10 ottobre ore 20:45( DAZN e Sky)

Como-Roma domenica 11 ottobre ore 12.30 (DAZN) 

Lazio-Monza domenica 11 ottobre ore 15:00 (DAZN) 

Lecce-Bologna domenica 11 ottobre ore 15:00 (DAZN) 

Sassuolo-Milan domenica 11 ottobre ore 18:00 (DAZN e Sky)

Cagliari-Juventus domenica 11 ottobre ore 20:45 (DAZN)

Atalanta-Venezia lunedi 12 ottobre 18:30 (DAZN) 

Torino-Udinese lunedi 12 ottobre ore 20:45 (DAZN e Sky) 