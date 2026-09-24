Al via le gare delle nazionali: oggi tre rossoneri in campo
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Oggi iniziano ufficialmente le partite delle nazionali tra Nations League id amichevoli internazionali.
Sein Europa la pausa nazionali serve per fare spazio ad una competizione ufficiale, la Nations League, nel resto del mondo non ci sono trofei in programma e dunque saranno giocate numerosissime amichevoli tra le varie squadre. Di seguito i giocatori rossoneri impegnati questa sera con le rispettive nazionali.
Gonçalo Ramos (Portogallo)
Portogallo-Galles, giovedì 24 settembre ore 20.45, Lisbona - UEFA Nations League
Strahinja Pavlović (Serbia)
Serbia-Grecia, giovedì 24 settembre ore 20.45, Belgrado - UEFA Nations League
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Corea del Sud-Ecuador, giovedì 24 settembre ore 13.00, Suwon - Amichevole
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