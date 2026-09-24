Nazionale, domani tocca all’Italia contro il Belgio: le probabili formazioni
Domani sera Roberto Mancini farà il suo secondo esordio sulla panchina della nazionale. Allo Stadio Olimpico di Roma infatti, gli azzurri affronteranno i diavoli rossi del Belgio per la prima partita del girone di Nations League. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre.
ITALIA-BELGIO: LE PROBABILI FORMAZIONI
ITALIA(4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Scalvini, Calafiori; Frattesi, Barella, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Mancini
Ballottaggi: Di Lorenzo-Kayode / Romano-Frattesi / Vergara-Zaniolo / Pio Esposito-Kean
BELGIO (4-2-3-1) – Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Godts, Lukebakio, De Bruyne; De Ketelaere. Ct: van Bommel
Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:45 e la partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan