Nazionale, domani tocca all’Italia contro il Belgio: le probabili formazioni

Nazionale, domani tocca all’Italia contro il Belgio: le probabili formazioniMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Domani l’Italia esordisce nella UEFA Nations League 2026/2027 contro il Belgio, di seguito le probabili formazioni.

Domani sera Roberto Mancini farà il suo secondo esordio sulla panchina della nazionale. Allo Stadio Olimpico di Roma infatti, gli azzurri affronteranno i diavoli rossi del Belgio per la prima partita del girone di Nations League. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre. 

ITALIA-BELGIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA(4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Scalvini, Calafiori; Frattesi, Barella, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Mancini
Ballottaggi: Di Lorenzo-Kayode / Romano-Frattesi / Vergara-Zaniolo / Pio Esposito-Kean

BELGIO (4-2-3-1) – Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Godts, Lukebakio, De Bruyne; De Ketelaere. Ct: van Bommel

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:45 e la partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play