Nations League, oggi le prime partite: il programma completo
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Tutte le partite in programma oggi, giovedì 24 settembre, valide per la prima giornata della Nations league
Di seguito il programma delle partite di oggi valide per la Nations League 2026/2027.
NATIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI
Andorra - Malta Ore 18:00
Olanda - Germania ore 20:45
Serbia - Grecia ore 20:45
Norvegia - Danimarca ore 20:45
Portogallo - Galles ore 20:45
Austria - Israele ore 20:45
Kosovo - Irlanda ore 20:45
Liechtenstein - Lituania ore 20:45
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Carlo PellegattiAmorim, umile quindi intelligente. Alla vigilia dell’esame di maturità. Brutto calendario. La solita sfortuna. Giorgio Furlani, addio!
Pietro MazzaraL'atto di Amorim: cambiare per arrivare al risultato. Krosche può tornare in auge per il ruolo di ds?
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