MN - Chaka Traoré: "Gabbia e Maignan i più seri. Matteo un professionista incredibile ed è un ragazzo d’oro"

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva Chaka Traoré per MilanNews.it. Qui sotto alcuni estratti della terza parte della nostra chiacchierata con l’esterno del Partizan Belgrado.

Il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene?

“Io vedevo Mike, che anche lui era uno tosto. Anche a me diceva: ‘Devi fare così e così’. È un professionista e un leader. È un esempio nel calcio moderno".

Il più serio?

“Ti dico Gabbia e Mike: molto seri. Gabbia è un professionista incredibile ed è un ragazzo d’oro".

Il più permaloso? Magari uno che non accettava critiche e non digeriva la panchina?

“Non ricordo più (ride, ndr). Poi a tutti i giocatori non piace stare in panchina. Preferisco non sbilanciarmi: non so chi dire… anzi non ricordo (ride, ndr)".

Quello con lo stile migliore?

“Rafa, ovviamente! Ha uno stile che piace anche a me, mi piace come si veste".