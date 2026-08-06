Diddi su Leao: "Di tre accelerazioni in un'amichevole con l'Inter contro tre ragazzini non me ne faccio nulla"

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Il commento di Luca Diddi su Rafael Leao e sul suo futuro al Milan

Nell'amichevole contro l'Inter Rafael Leao è tornato a giocare con la maglia del Milan dopo le parole sul suo futuro nelle scorse settimane e le tante chiacchiere in merito a una sua possibile cessione. Quel che sarà del portoghese rossonero è ancora tutto da stabilire e si è fatta largo anche la possibilità di una permanenza che sarebbe clamorosa. Ospite del canale di Carlo Pellegatti su YouTube, il tattico Luca Diddi ha espresso il suo parere sul numero 10 milanista.

DIDDI SU LEAO: DI TRE ACCELERAZIONI IN AMICHEVOLE NON ME NE FACCIO NULLA

Luca Diddi esprime il suo giudizio su Rafael Leao: "Leao spero che trovi squadra, spero che vada a trovare un ambiente più idoneo a quello che è Rafael Leao: se voi pensate che bastino due accelerazioni e due cose... Non mi è piaciuta la meraviglia perché Leao non è stato capitano del Milan: un giocatore che esprime pubblicamente la voglia di lasciare il Milan e si pensa che debba fare il capitano, forse non si è capito chi e che ruolo ha il capitano. È un giocatore che non sa nemmeno lui chi può diventare e cosa può fare. È un giocatore incostante, con enormi potenzialità ma che non le sfrutta: di tre accelerazioni in un'amichevole con l'Inter con tre ragazzini davanti non me ne faccio nulla"