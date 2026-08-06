Diddi sul Milan: "Rosa totalmente incompleta: non è da primi tre posti"

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Luca Diddi si è espresso sulla costruzione della rosa del Milan fino a oggi e sugli obiettivi per la stagione dei rossoneri

Il nuovo Milan di Ruben Amorim è in piena fase di costruzione, un cantiere aperto. La squadra rossonera sta lavorando per assimilare il più in fretta possibile le nuove idee tattiche del tecnico portoghese. Al momento dal mercato sono arrivati tre acquisti ma solo due colpi importanti e rilievo come Gonçalo Ramos e Mario Gila. Manca ancora qualcosina per essere realmente competitivi, come pensa anche il tattico Luca Diddi che è stato ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti.

MILAN, ROSA TOTALMENTE INCOMPLETA

Il giudizio di Luca Diddi sulle aspettative del nuovo Milan di Amorim: "Il Milan attualmente con questa rosa può lottare per il quarto posto, non per i primi tre posti ma per il quarto posto o per l'Europa League. È una rosa totalmente incompleta e che punta a un minimo piazzamento, non è una rosa da primi tre posti e che ti può permettere di lottare per lo scudetto: è una rosa molto incompleta per quelle che sono le idee di Amorim. È un Milan da quarto posto o Europa League se non ci saranno altri investimenti"