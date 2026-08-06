MN - Chaka Traorè: "Florenzi quello che mi faceva più ridere. Theo il più lunatico: a volte ha degli sbalzi d’umore"

vedi letture

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva Chaka Traoré per MilanNews.it. Qui sotto alcuni estratti della terza parte della nostra chiacchierata con l'esterno del Partizan Belgrado.

Quello più simpatico chi era?

“Sono tutti simpatici, ma quello che mi faceva più ridere era Florenzi. Per il mio bene mi dava addosso… ma lo faceva per aiutarmi. Mi diceva che avevo un grande potenziale e per questo mi massacrava tutti i giorni. Era simpatico, però rompeva (ride, ndr). Ma lo faceva solo per il mio bene".

Quello più lunatico?

“Theo! A volte ha degli sbalzi d’umore: un giorno sorride, un giorno… Poi dipende anche da con chi è. Magari con Leao e Mike aveva più confidenza. Non dava confidenza a tutti, soprattutto ai giovani".